Mehmet Çilingiroğlu MHP lideri Bahçeli'yi hedef aldı! Semih Yalçın 'o dili kökünden sökeriz' dedi

ABD'de yaşayan Tıp Profesörü Mehmet Çilingiroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, "Tabipler Odası kapatılsın" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı ve "MHP'yi kapatıp, AK Parti'ye katılsın" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hem Çilingiroğlu hem de Halk TV'yi topa tuttu. Yalçın, "Sayın Genel Başkanımıza dönük tahrik kokan alçakça küfür ve saldırıya çanak tutarak FETÖ’nün it uşaklarını üzerimize saldırtan Halk TV’yi şiddetle kınıyorum" diyerek çok sert cevap verdi.

Çilingiroğlu'ndan MHP'yi kızdıran sözler

Halk TV'nin canlı yayınına katılan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Ben Devlet Bahçeli'yi anlamış değilim. İflas etsin MHP'yi, geçsin AK Parti'ye, orada el kaldırsın. Niye bir partisi var anlamış değilim. Bahçeli'ye saygım sonsuz. Çıkıyor diyor ki 'Tabipler Odasını kapatmamız lazım', 'Anayasa Mahkemesini kapatmamız lazım'... İmparatorluk mu kuruyorsun lan!.. Böyle bir şey olabilir mi ya!.." diye konuştu.

Halk TV'deki o sözlere MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan çok sert cevap geldi. Türk Tabipler Birliğinin yönetiminin Türk düşmanlarının elinde olduğunu belirten Yalçın, "Başkanı Fincancı, PKK yanlısı bir militan." iddiasında bulundu. İşte Semih Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

'Sözde bilim adamı ve FETÖ'cü müptezel'

- Mehmet Çilingiroğlu adlı sözde bilim adamı ve FETÖ’cü müptezel; CHP’nin borazanı Halk TV’de Bu gece fevkalade seviyesiz, edepsiz ve ahlak dışı ifadelerle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye saldırdı.

O dili kökünden koparırız

- Uzaktan yiğitlik taslamak kolay tabii… Biz bu konuda gerekeni yapar, saldırgan ve üslup mahrumu dili kökünden koparırız. Ne var ki Çilingiroğlu hayâsızı Okyanus ötesinde, ağababalarının kucağına saklanıyor.

- Kabahat ondan çok, onu bizim üzerimize salarak havlatan Halk TV’de… CHP’nin davulunu çalan bu TV kanalında, sürekli olarak çeşitli bahanelerle MHP ve Devlet Bahçeli düşmanlığı yapılıyor. Hem de en seviyesiz şekilde…

'Başkan Fincancı PKK yanlısı bir militan'

Halk TV’nin son edepsizliğinin sebebi ise Genel Başkanımızın Tabipler Birliğinin kapatılması gerektiğine dair açıklamalarından duydukları endişe ve kin.

Çünkü adının başında Türk sıfatı bulunan Tabipler Birliğinin yönetimi Türk düşmanlarının elinde. Başkanı Fincancı, PKK yanlısı bir militan.

Arkasında HDP’den çok CHP’nin durduğu Tabipler Birliği’ndeki bu ihanet yapılanmasını MHP Lideri Sayın Bahçeli’nin deşifre etmesi, iki partide de deprem etkisi yarattı.

Halk TV'yi kınıyor, yetkilileri işlem yapmaya çağırıyoruz

Bilinsin ki siyasette kirli ortaklıkları su yüzüne çıkaran MHP, daha birçok maskeyi indirip ardındaki ihanet suretlerini göstermeye devam edecek.

Sayın Genel Başkanımıza dönük tahrik kokan alçakça küfür ve saldırıya çanak tutarak FETÖ’nün it uşaklarını üzerimize saldırtan Halk TV’yi şiddetle kınıyor, bu maksatlı ve rezil yayın anlayışı hakkında işlem yapılması için ilgili mercileri göreve davet ediyoruz.’’