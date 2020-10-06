İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması

İZMİR'de şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı.

İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı.

Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.

O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.