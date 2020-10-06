Zeynep Tokuş yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı

Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Tokuş, ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek kendisini yogaya verdi. Yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından da paylaşan 43 yaşındaki Tokuş, son olarak abdominal masaj olarak bilinen bir hareketi yaparken takipçilerine de gösterdi.

Karın kasları içeri çekip geri bırakan Tokuş, akıllara durgunluk veren o anları "Nauli Abdominal masaj ve karın kaslarını güçlendirmek, boşaltım sistemini temizlemek için ideal bir egzersizdir" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

O anları izleyen sosyal medya kullanıcılar, "Resmen karnı konuştu", "Bunu yaparken evrim mi geçiriyorsun" ve "Bu ne böyle" yorumunu yaptı.