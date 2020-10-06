BIST 1.164
DOLAR 7,78
EURO 9,18
ALTIN 479,24
GÜNCEL

Sultanbeyli Kaymakamlığı İlçede Bulunan 309 Lokanta ve Kafenin Tamamını Denetledi

SULTANBEYLİ’de hizmet veren 309 lokanta, restoran ve kafenin tamamı 1-5 Ekim 2020 tarihleri arasında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet ve Zabıta ekiplerimiz tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında denetlendi. Yapılan denetimlerde alınan tedbirlere uymayan 57 işletmeye birinci ihlalden dolayı uyarı cezası verildi. 252 işletmede ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY “Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en önemli mücadelemiz korona virüsle yaptığımız mücadeledir. Sultanbeyli Kaymakamlığı İş Yeri Denetim Ekiplerimiz ilçedeki tüm işletmeleri koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında denetleyerek kurallara aykırı hareket eden işletmeler ve kişiler hakkında gerekli cezai işlemi uyguluyor. Vatandaşlarımızın sağlığını hiç kimsenin tehlikeye atma hakkı yok. Bu nedenle denetimlerimiz artarak devam ediyor. Tüm işletmelere ve vatandaşlarımıza çağrım; temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlak surette riayet etmeleri, ayrıca gördükleri eksiklikleri Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması üzerinden bizlere ihbar etmeleridir. Aldığımız bu tedbirler neticesinde yenilen koronavirüs olacak ve eski sağlıklı günlerimize en kısa süre içerisinde kavuşacağız.” ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TTB’den skandal ifadeler kullanan 'Ali Edizer' açıklaması: Görevden almak yetmez
İran'da vakalar patladı! Ölü sayısı 30 bine dayandı
Gazintep'te yatak odasına giren koca hayatının şokunu yaşadı
Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam'ın yeniden yapılandırılmasını isteyen Macron'a sert çıktı
Ukrayna Türkiye'den 48 adet SİHA almayı planladığını duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı! 7 ölü onlarca yaralı...
3 Parti liderinin HDP'ye "geçmiş olsun" demesi ne demek! Soylu tepki gösterdi
Muhammed Tapar kimdir annesi Seferiyye Hatun hayatı
Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt
Van'da PKK operasyonu! 6 şüpheli yakalandı
Tablet başvurusu yap MEB başvuru formu doldurma ekranı
S-400’ler test atışı için Sinop’a gönderildi! İşte o anlar
Melikşah eşleri kimdir oğlu Ahmet Sencer'in annesi kimdir?