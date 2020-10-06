Ekrem İmamoğlu'ndan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. İmamoğlu, Özdemir'in 'deprem raporu' sorusunu cevaplarken Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

Özdemir'in "Geçtiğimiz günlerde deprem raporu hazırladınız. Ben bu kapsamlı raporu davulla zurna ile ilan edeceksiniz diye düşündüm. O raporu ne yaptınız? Murat Kurum'a bakıyorum o kadar çalışkan ki bir deprem oluyor gidiyor aylarca orada geçiriyor, sel oluyor aylarca orada. Bir iletişiminiz var mı bu raporunuzu paylaştınız mı?" soruna İmamoğlu şu cevabı verdi:

"Deprem ya da başka konular ne yapıyorsak bakanlıkla paylaşıyoruz. Sayın Kurum'a bir teşekkür de ben edeyim. Bir deprem konseyi kurulması konusunda ocak ayında yaptığımız toplantıda bizim önerimizi o toplantının sonuç raporuna ekleyrek duyurmuştu"