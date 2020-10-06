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İkinci eş alın diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer menzilci çıktı!

İkinci eş alın diyen ve Medeni Kanunu eleştiren GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, görevden alındı.

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken eski adı GATA olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer, görevden alındı. Edizer'in Menzil tarikatı mensubu olduğu ortaya çıktı. Bunun yanında Edizer'in birbirinden skandal paylaşımları bulunuyor. Edizer'in bu sözlerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da rahatsızlık duyduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

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