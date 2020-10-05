Dilenciyi lüks araçta gören vatandaş çılgına döndü
Sosyal medyada paylaşılan bir video, "İhtiyacı var" diyerek yardım yapılan dilencilerin halini gözler önüne serdi. Dilenen sonra da lüks aracına binen dilenciyi gören vatandaş çılgına döndü.
Sosyal medyada paylaşılan bir video, sokaklarda sıkça rastladığınız dilencilerin o kadar da masum ve yardıma muhtaç olmadıklarını gözler önüne serdi.
Motosikletiyle seyir halindeyken lüks araçtaki kişilerin az önce dilendiklerini gören vatandaş çılgına döndü.
İşte milyonların izlediği o ilginç görüntüler...