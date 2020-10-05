Dilenciyi lüks araçta gören vatandaş çılgına döndü

Sosyal medyada paylaşılan bir video, sokaklarda sıkça rastladığınız dilencilerin o kadar da masum ve yardıma muhtaç olmadıklarını gözler önüne serdi.

Motosikletiyle seyir halindeyken lüks araçtaki kişilerin az önce dilendiklerini gören vatandaş çılgına döndü.

İşte milyonların izlediği o ilginç görüntüler...