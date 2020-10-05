Ermenistan füzelerle sivil halka saldırdı! Azerbaycan'ın 3 kentini hedef aldı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’daki Beylegan, Berde ve Terter şehirlerini bombaladığı bildirildi. Son dakika haberini Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Ermenistan ordusu Azerbaycan’daki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları sürdürürken, dün de Gence, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron’a yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.

Azerbaycan Karabağ'ın ne kadarını aldı?

Ermenistan Karabağ'da şu ana kadar 22 yerleşim yerini kaybetti. Azerbaycan Ordusu aldığı 12 yerleşim yerine 10 yer daha ekledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın kurtardığı kentler şöyle sıralandı:

Cebrail, Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.