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Arıza 5. bölüm ilk sahne

Arıza dizisi 5. yeni bölümüyle 11 Ekim 2020 Pazar akşamı Show TV'de olacak. Arıza'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Arıza 5. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Arıza'nın yeni bölümünde neler olacak? Arıza 11 Ekim 2020 Pazar akşamı Show TV'de...

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir.

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