Hakan Bayrakçı'dan CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok sert tepki

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan’a yönelik başlattığı operasyonun konuşulduğu CNN Türk'teki programda Ermenistan-Türkiye politikaları konusunda söz alan kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın, "Sözde Ermeni soykırımını her 24 Nisan’da ima eden mesajlar paylaşan bir CHP İstanbul İl Başkanı nasıl oluyor da hala bu makamda tutulabiliyor?" seklindeki serzenişi programa damga vurdu.

Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yakınlığıyla bilinen Bayrakçı, kardeş ülke Azerbaycan’a her zaman olduğu gibi bugünde desteklerini esirgemeyen Türkiye hakkında haksız eleştiriler yapanlara da tepki gösterdi. Fakat en sert tepkiyi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yönelik yaptı.

Bayrakçı, "Canan Kaftancıoğlu’nu her sene 24 Nisan’da 'sözde Ermeni Soykırımı' yalanını ima ederek attığı mesajlara rağmen hala o koltukta oturuyor. CHP’nin doğrularını savunduğum gibi yanlışlarını da eleştiririm ben. İşte en büyük yanlış; CHP İstanbul İl Başkanı bu mesajları attığı halde hala bu makamda tutulmasına ne diyeceğiz?" şeklinde çok sert eleştirilerde bulundu.