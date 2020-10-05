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Masterchef Duygu Acarsoy sabote edip kendini eletti işte itirafı

Masterchef Türkiye 4 Ekim 2020 eleme gecesinde bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Nişanlısının kendini aldattığını öğrenen Duygu Acarsoy kendini sabote etti. Duygu Acarsoy şeflere bakın neler itiraf etti.

Masterchef'in 4 Ekim 2020 elemesinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir durum ortaya çıktı. Nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Duygu'nun elenmek istediği söylentileri çıkmıştı. Duygu Acarsoy hem eksik ürünle hem de aşırı tuzlu bir tabakla şeflerin önüne geldi. 

Şefler tabakları tattıktan sonra yarışmacılardan birinin kendini bilerek sabote ettiğine kanaat getirdi. Mehmet Şef 'şimdiye kadar görülmemiş bir gece yaşıyoruz' derken Somer şef ise "2 tane hatalı bir tanede kasıtlı olarak hata yapılmış tabak var" dedi. Daha sonra yarışmacılara 'Kasıtlı ve bilerek bugün yemeğinde bir hata olan arkadaşımız var mı' diye sordu. 

Ben sabote ettim! İçim acıyarak gidiyorum
Şefler 'kuşkularında' haklı çıktı. Somer Şef'in sorusu üzerine Duygu Acarsoy elini kaldırarak 'Ben kendimi sabote ettim şef. İçim acıyarak gidiyorum" dedi. Duygu ayrılmasına gerekçe olarak 'çalıştığı okuldan çağrılmasını' gösterdi. Ancak izleyiciler Duygu'nun gidişini 'aldatılmasına' bağlıyor. Duygu Acarsoy, geçtiğimiz günlerde nişanlısı tarafından aldatıldığını açıklamıştı. Hafta içinde de Duygu'nun yarışmayı bırakmak istediği, çekim ekibinin elemeyle gitmesine onay verdiği söylenmişti. 

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