BIST 1.145
DOLAR 7,74
EURO 9,07
ALTIN 473,01
DÜNYA

Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken; Ermenistan ordusu, yeniden sivilleri hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı.

Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)
Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Basel'den Ademi'nin transferini açıkladı
Fatih Terim sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı çekildi
GATA'nın başhekim yardımcısı Ali Edizer'den skandal sözler
Ünlü sunucu Ali Kırca öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran iddia!
Gaziantep'te çocukların sokak ortasında tehlikeli çiğ köfte keyfi
Masterchef Duygu Acarsoy Esra Erol'a çıkmış! İlk eşi Orhan Gül ve Merve Gül ifşası
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı hiç böyle görmediniz! Görünce çok şaşıracaksınız
Hakan Bayrakçı'dan CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na çok sert tepki
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi