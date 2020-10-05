Ermenistan, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine ateş açtı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken; Ermenistan ordusu, yeniden sivilleri hedef aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı.
Bakanlık, saldırılar sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını açıkladı.