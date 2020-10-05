BIST 1.145
DOLAR 7,76
EURO 9,09
ALTIN 474,58
MEDYA

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm fragmanı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 35. yeni bölümüyle 10 Ekim 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10 Ekim 2020 Cumartesi akşamı Show TV'de...

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı’nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturacak olan dizide; Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Ekim Pazar)
Kasımpaşa Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe, Basel'den Ademi'nin transferini açıkladı
Fatih Terim sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın
Beşiktaş Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarını derhal terk etmelidir
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çatı Katı Aşk 14. bölüm fragmanı
Kalk Gidelim 123. bölüm fragmanı
Ünlü sunucu Ali Kırca öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran iddia!
Ramo 15. bölüm fragmanı
Mucize Doktor 32. bölüm 2. fragmanı
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı hiç böyle görmediniz! Görünce çok şaşıracaksınız
Masumlar Apartmanı 4. bölüm 2. fragmanı
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi