ABD'de Atatürk büstünü Ermeni saldırılarına karşı korudular

Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri, sivilleri hedef almaya başladı.

Çaresizlik içindeki Ermenistan askerleri, Gence'de sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklanan misket bombalarıyla saldırılar düzenledi.

Birçok ülkede yaşayan Azerbaycanlılar, saldırılara tepki için sokakları döküldü. Ermeniler de karşı gösteri yapmaya kalktı. ABD'nin başkenti Washington'da ise objektiflere dikkat çeken bir kare yansıdı.

Washington'daki Mustafa Kemal Atatürk büstü, Ermenilerin protesto gösterisi sırasında saldırıya uğramaması için Amerikalı vatandaşlar tarafından korundu. Görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.