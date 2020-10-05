BIST 1.156
DOLAR 7,76
EURO 9,11
ALTIN 473,61
DÜNYA

ABD'de Atatürk büstünü Ermeni saldırılarına karşı korudular

WASHINGTON'da kayda geçen görüntülerde bir grup Amerikalı, Atatürk'ün büstünü çevreledi.

Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan güçleri, sivilleri hedef almaya başladı.

Çaresizlik içindeki Ermenistan askerleri, Gence'de sivil yerleşim yerlerine kullanımı yasaklanan misket bombalarıyla saldırılar düzenledi.

Birçok ülkede yaşayan Azerbaycanlılar, saldırılara tepki için sokakları döküldü. Ermeniler de karşı gösteri yapmaya kalktı. ABD'nin başkenti Washington'da ise objektiflere dikkat çeken bir kare yansıdı.

Washington'daki Mustafa Kemal Atatürk büstü, Ermenilerin protesto gösterisi sırasında saldırıya uğramaması için Amerikalı vatandaşlar tarafından korundu. Görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Akdeniz Üniversitesi: Başkan Muhittin Böcek'in takibi yoğun ve eksiksiz yapılıyor
Rus basınından Türk SİHA'lara övgü: Ermenistan çaresiz kaldı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının tarihi belli oludu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler genci kırmadı denize düşen telefon çıkarıldı
Sayıştay denetim raporu: Eski bakanlara makam aracı tahsisi yasalara uygun değil
İBB Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tezgahların işgaliye izinlerini iptal etti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul trafiğinde ayağını dışarı çıkartıp 'makas' atan maganda kamerada
GATA Başhekim Yardımcısı Menzilci Ali Edizer'den laiklik karşıtı yorumlar...
Ünlü sunucu Ali Kırca öldü mü? Sosyal medyayı karıştıran iddia!
Ermenistan füzelerle sivil halka saldırdı! Azerbaycan'ın 3 kentini hedef aldı
İstanbul'da otobüste ortalığı karıştıran maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürdü
MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı hiç böyle görmediniz! Görünce çok şaşıracaksınız
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e maymun şoku! Taşla saldırdı
Beşiktaş evinde Gençlerbirliği'ne yenildi