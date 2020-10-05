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İstanbul trafiğinde ayağını dışarı çıkartıp 'makas' atan maganda kamerada

E-5 Karayolu Altunizade mevkisinde lüks minibüsle seyreden iki magandadan biri, ayağını dışarıya çıkartıp araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

İhlas Haber Ajansı

E-5 Karayolu Altunize mevkisinde geçtiğimiz Cuma günü saat 11.30 sıralarında lüks minibüsün sürücüsü, ayağını dışarıya çıkartarak seyretmeye başladı. Maganda sürücü bir süre sonra trafikteki araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Bu şekilde bir süre seyreden sürücüler daha sonra gözden kayboldu.

Motosikletli ölümden döndü

TEM Otoyolu Ataşehir mevksinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında meydana gelen diğer bir olayda ise, motosikletiyle şeridinde seyir halinde olan sürücünün önüne arkadan süratli seyreden otomobil sürücüsü makas attı. Ölümden kıl payı kurtulan motosikletlinin yaşadığı olay ise kask kamerasına yansıdı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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