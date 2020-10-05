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GATA Başhekim Yardımcısı Menzilci Ali Edizer'den laiklik karşıtı yorumlar...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekim yardımcılığı görevini yürüten ve Menzilci olduğu iddia edilen Dr. Ali Edizer, laiklik karşıtı paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanunu ve tek eşlilikle ilgili görüşlerini paylaştı. Aldatma nedeniyle bir yuvanın daha yıkıldığını söyleyen Edizer, erkeklerin aldatma yerine ikinci eşi alabileceklerini buna İslam dininin ruhsat verdiğini söyledi.

Edizer'in o sözleri büyük tepki toplarken, sosyal medya hesabında skandal paylaşımlarının sadece ikinci eşle ilgili olmadığı görüldü. Edizer, bir paylaşımında da laiklikle ve laiklerle alay ediyor. İşte o video...

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