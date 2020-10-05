Cem Özer eşi Pınar Dura ile ifşa olan çıplak fotoğraflar için açıklama yaptı

61 yaşındaki Cem Özer taciz ve çıplak fotoğraf krizi sonrası eşi Pınar Dura ile birlikte de kamera karşısına geçti bir video çekip yayınladı. Eşi Pınar Dura asık ve düşünceli bir yüzle kocasının yanında dururken, Cem Özer, eşinin olaydan yeni haberdar olduğunu söyledi. Söz konusu olayın eşiyle aralarının kötü olduğu bir dönemde gerçekleştiğini iddia eden Cem Özer şunları söyledi:

- Evet bir hata ettim, karım varken böyle bir şey yapmamam gerekiyordu. Normal dönemimizde değil sıkıntılı bir dönemimizdeydik. Bazen insan sıkıntılı dönemlerinde ne yapacağını bilemiyor. Bizim ayrı olduğumuz bir dönemde yaşanmış bir hikayedir. "

Bu noktada eşi Pınar Dura 'ben izah edeyim birazcıkta' diyerek Cem Özer'in sözünü kesti.

Eşi aldatmaya 'minik' hata dedi

Pınar Dura kocasının Almanya'da bu kadınla ilişki yaşamasına ilişkin şunları söyledi:

-Biz yaklaşık 9 senedir beraberiz, 3 senedir de evliyiz. Biz de küslükler, minik ayrılıklar yaşayabiliriz. Bizim aramızda minik bir ayrılık geçmişti. O sırada Cem 'bekarken' Almanya'da bu kadınla minik bir beraberliği olmuş."

Bu kez Cem Özer eşinin konuşmasını yarıda kesti ve Almanya'daki 'minik' birlikteliğe dair şunları söyledi:

-O bizim sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılmış. Bir aracıyla arandım ben 'sana bir ceza keseceğiz' dediler. Canım karımdan özür diliyorum. Gerçekten yaptığım bir hataydı. Ona teşekkür ediyorum benim yanımda, beni anladı.