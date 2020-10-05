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Abdullah Ağar'dan Ermenistan paylaşımı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan cephesinde Ortadoğu'dan gelen Ermeniler'in de bulunduğunu söyledi. Ağar, bu askerlerin PKK/YPG'nin kurduğu sözde tugayın askerleri olabileceğini açıkladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil noktaları vurmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusu karşısında ağır yenilgi alan Ermenistan, cepheye sürülecek yeni askeri birlikler oluşturmaya çalışırken; bu konuda en ilginç açıklama Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan geldi.

Twitter'dan Ermenistan cephesinden bir görüntü paylaşan Ağar, Ermeni askerlerin konuşmalarını deşifre etti. Ağar, Ermenistan tarafından Ortadoğu'dan gelen Ermeniler'in de bulunduğunu söyleyerek bunların PKK/YPG tarafından takviye edilmiş olabileceğini açıkladı.

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