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Tekirdağ'da bir kişi el freni çekilmeden unutulan aracı durdurmaya çalıştı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde el freninin çekilmesi unutulan araç duvara doğru gidince yoldan geçen bir vatandaş duvara çarpmasını engellemek için aracın önüne atladı.

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ Marmaraereğilisi'nde bir cadde üzerinde meydana gelen olayda; iki kişi, aracı park edip fatura ödemek için bir kuruma girdi. İki kişinin çıkıp park ettiği araç, iddiaya göre, el freni çekilmediği için hareket etmeye başladı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, aracın duvara doğru gittiğini fark ederek kendi aracından inip duvara doğru giden aracın önüne atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla duvara doğru ilerleyen sürücüsüz araç, son anda duvara çarpmadan durduruldu.

Bütün bu olanlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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