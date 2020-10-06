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Show TV Alev Alev dizisinden yeni fragman yayınlandı!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Show TV’de ekranlara gelecek, Ay Yapım imzalı yeni dizisi Alev Alev'in 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Alev Alev’in ikinci fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımında çarpıcı sahneler dikkat çekti.

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Alev Alev'in yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlenirken, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor.

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