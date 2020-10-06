Show TV Alev Alev dizisinden yeni fragman yayınlandı!

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden olan Alev Alev’in ikinci fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizinin yeni tanıtımında çarpıcı sahneler dikkat çekti.

Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak olan Alev Alev'in yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlenirken, senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor.