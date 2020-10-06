Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiası Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusu

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Aleyna Çakır dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntülerin ardından Uygun'un Aleyna Çakır üzerinden fuhşa zorlayarak para kazandığı iddiası gündeme geldi.

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, konuya ilişkin savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu. Aleyna'nın komşusu ve arkadaşlarının hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Çakır ailesinin avukatı Yıldırım, ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu ve son gelişmeyle birlikte yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını söyledi.

Avukat Yıldırım, söz konusu yeni iddiaların ardından soruşturmaya başlarsa Ümitcan Uygun'un dördüncü kez ifadeye çağrılacağını belirtti. Öte yandan Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin de tehdit altında olduğunu söyledi.