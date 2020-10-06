BIST 1.166
DOLAR 7,76
EURO 9,14
ALTIN 476,53
GÜNCEL

Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiası Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır olayında yeni bir gelişme yaşandı. Çakır'ın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı fuhşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası gündeme gelirken ailenin avukatı Umur Yıldırım, konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Aleyna Çakır dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntülerin ardından Uygun'un Aleyna Çakır üzerinden fuhşa zorlayarak para kazandığı iddiası gündeme geldi.

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, konuya ilişkin savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu. Aleyna'nın komşusu ve arkadaşlarının hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Çakır ailesinin avukatı Yıldırım, ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu ve son gelişmeyle birlikte yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını söyledi.

Avukat Yıldırım, söz konusu yeni iddiaların ardından soruşturmaya başlarsa Ümitcan Uygun'un dördüncü kez ifadeye çağrılacağını belirtti. Öte yandan Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin de tehdit altında olduğunu söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den CHP'ye Karabağ tepkisi Ermenistan'ı aklayan kim varsa derhal iltica etmeli
Kansere yol açıyordu! ABD'de artık yasaklandı
AK Parti TBMM Grup Toplantısı 14 Ekim tarihine ertelendi
CHP'li vekilden Bakan Selçuk'a EBA sorusu: 160 milyon dolarlık kredi nereye harcandı?
Hong Kong'da nadir bulunan beyaz pırlanta telefonla satıldı! 'Ucuza gitti'
Bahçeli'den Ermenistan'a sert sözler: Yılan başlıklı kukla hem alçak hem şerefsiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Anbean kaydedildi! Kadıköy’de güpegündüz "yok artık" dedirten hırsızlık
Levent Gültekin: Azerbaycan devlet değil aşiret otoriter yönetim var
Solmaz Çiros kaç yaşında kiminle evlendi eski eşi kimdir?
Kırgızistan’da devam eden protestolarda 122 kişi yaralandı
Show TV Alev Alev dizisinden yeni fragman yayınlandı!
Solmaz Çiros son hali kaç kilo aldı bambaşka biri oldu
İkinci eş alın diyen GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer menzilci çıktı!
Kobra Murat kimdir aslen nereli Kobra Murat eşi ve çocukları