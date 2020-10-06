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MEDYA

Levent Gültekin: Azerbaycan devlet değil aşiret otoriter yönetim var

Halk TV'de yayınlanan İki Bakış İki Yorum programında konuşan gazeteci Levent Gültekin, Azerbaycan ile ilgili skandal sözler sarf etti. Gültekin "Öncelikle Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret" dedi.

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da işgal altındaki topraklarını geri almak için mücadele verirken, gazeteci Levent Gültekin'den çok tartışılacak açıklamalar geldi.

"Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar"

Halk TV'ye konuk olan Gültekin, Gültekin, Türk devleti olan Azerbaycan için "Öncelikle Azerbaycan devlet mi? Bir de bu var, bunu soralım. Azerbaycan bir aşiret, Demokrasisi yok. Hukuku yok. Bir otoriter yönetim var. Seçim yok. Paranın üzerinde yüzüyorlar. Bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın. 30 yıl önce senin toprakların işgal edilmiş" ifadelerini kullandı.

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