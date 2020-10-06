Anbean kaydedildi! Kadıköy’de güpegündüz "yok artık" dedirten hırsızlık

Kadıköy'de kimliği öğrenilemeyen bir kişi işlek caddede yolun ortasında yürüyerek giyim mağazasının önüne geldi. Hırsız önce mağaza önündeki sergideki eşyaları eline topladı, daha sonra ise aldığı eşyaları beğenmeyerek yere bırakıp cansız mankenin üzerindeki montu gözüne kestirdi. Güpegündüz caddedeki insanlara aldırış etmeyen hırsız rahat tavırlarla uzun süre montu çıkarmak için uğraştı.

Cansız mankenden montu çıkartan hırsız, sanki kendi montu gibi üzerine giyerek mağazanın önünden ayrıldı. Hırsızın rahat tavırları görenleri şaşkına çevirirken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, hırsızın sakin bir şekilde giyim dükkanının önüne geldiği ve montu cansız mankenden çıkartıp üzerine giyerek gittiği görülüyor.