Kars Belediyesi'nde neler olmuş böyle!

Ayhan Bilgen tutuklanmadan önce belediye başkanlığından istifa edeceğini söylemiş, Kars'ın bir kadın başkan tarafından yönetilmesini istemişti. Ancak, Kars Belediyesi'nde eş başkan olarak görev yapan Şevin Alaca, başkan yardımcıları ve meclis üyeleride PKK'ya yardım ve yataklıktan gözaltına alınınca Ayhan Bilgen'in istediği olmadı.

Gözaltı kararının ardından Alaca, 5 Belediye Meclis üyesi ve 2 İl Genel Meclis üyesi görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı kararıyla, Kars Belediyesi'ne Vali Türker Öksüz, göreve getirilmişti. Peki Şevin Alaca ve arkadaşları neden gözaltına alındı? Hadi Özışık Şevin Alaca ve arkadaşlarının kabarık suç dosyasını Perde Arkası'nda açıklıyor.