BIST 1.167
DOLAR 7,78
EURO 9,16
ALTIN 478,58
İNTERNETHABER TV

Kars Belediyesi'nde neler olmuş böyle!

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen Kobanı olaylarından dolayı tutuklanınca, Vali Türker Öksüz kayyım olarak atandı.

Ayhan Bilgen tutuklanmadan önce belediye başkanlığından istifa edeceğini söylemiş, Kars'ın bir kadın başkan tarafından yönetilmesini istemişti. Ancak, Kars Belediyesi'nde eş başkan olarak görev yapan Şevin Alaca, başkan yardımcıları ve meclis üyeleride PKK'ya yardım ve yataklıktan gözaltına alınınca Ayhan Bilgen'in istediği olmadı.

Gözaltı kararının ardından Alaca, 5 Belediye Meclis üyesi ve 2 İl Genel Meclis üyesi görevden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı kararıyla, Kars Belediyesi'ne Vali Türker Öksüz, göreve getirilmişti. Peki Şevin Alaca ve arkadaşları neden gözaltına alındı? Hadi Özışık Şevin Alaca ve arkadaşlarının kabarık suç dosyasını Perde Arkası'nda açıklıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ruhani'den ABD yaptırımlarına ilişkin açıklama! Teslim olmaya mecbur bırakacağız
Ücretsiz 500 bin tablet kime neye göre verilecek? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Vatandaşlar tedirgin! Balon balığını sokak aralarında 'mezgit' diye satıyorlar iddiası
Bakan Çavuşoğlu, İlham Aliyev ile görüştü! Dağlık Karabağ gündemin en önemli maddesi
İstanbul'da mide bulandıran olay! Uyuyan çocuğu dudaklarından öptü
Kırgızistan'da neler oluyor! Ortalık yangın yerine döndü seçimler iptal edildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'ndan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür
Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiası Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusu
Cem Özer kaç yaşında aslen nereli Cem Özer çocukları yaşı kaç?
Anbean kaydedildi! Kadıköy’de güpegündüz "yok artık" dedirten hırsızlık
Levent Gültekin: Azerbaycan devlet değil aşiret otoriter yönetim var
BİLSEM sonuçları 2020 açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama
Kırgızistan’da devam eden protestolarda 122 kişi yaralandı
Aslıhan Gürbüz kimdir aslen nereli? Aslıhan Gürbüz evli mi?