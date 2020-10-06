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Ekrem İmamoğlu maske ihalesi sorusunu ciddiye almadı Cengiz Alçayır belge paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İETT'ye pahalı maske alındı iddiasıyla ilgili soruyu muhatap olunacak bir soru olmadığı gerekçesiyle cevap vermedi. Sorunun muhatabı Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından jet yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. 

Özdemir, İmamoğlu'na gazeteci Cengiz Alçayır'ın "İETT'ye 2.89 TL'den maske satın alındığında açıklama olarak 'onlar nitelikli maskeydi' diye bir hikaye uydurmuştu. Yine İETT'ye maske satın aldı ama bu kez tanesi 26 kuruşa geldi. Sorum şu: Bu kez niteliksiz maske mi aldı?" sorusunu aktardı.

"Biz size yollarız belgeleri"

İmamoğlu, bu soruya "Yetersiz bir soru. Çok muhatap alınacak bir soru değil Cüneyt Bey. Biz size yollarız belgeleri, evrakları bakarsınız. İnanın muhatap alınacak bir soru değil" diye yanıt verdi. İmamoğlu, Alçayır'ı algı oluşturmakla eleştirdi.

Pahalı maske alındı iddiası

Alçayır ise bu açıklamaya Twitter hesabından "hodri meydan" dedi, maske alımına dair konuşulan belgeleri paylaştı.

Alçayır yaptığı paylaşımda "Belgeleri size gönderirim'' ne demek? Desene; Yaptık bir hata, İstanbullu çocuklardan, gariplerden af diliyorum..!" ifadelerine yer verdi.

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