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İstanbul'da "değnekçi" operasyonu! Haklarında defalarca işlem yapıldı yine gözaltındalar

İSTANBUL'da sivil trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde haklarında önceden defalarca kez polis tarafından işlem yapılan 4 değnekçi gözaltına alındı.

Bakırköy ve Beyoğlu'nda "değnekçi" diye tabir edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Beyoğlu ve Bakırköy'de cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek, korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis yaptığı çalışmanın ardından korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen Zeynelabidin P., Hikmet G., Erdi Ö. ve Fikret A'yı yakaladı.

Karayolları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheliler, adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezi amirliklerine teslim edildi.

Zanlıların daha önce de aynı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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