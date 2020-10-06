BIST 1.167
DOLAR 7,78
EURO 9,17
ALTIN 478,86
FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım'a 1 yıl spor müsabakalarını izlemekten men cezası

Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan kadın basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, 6 bin TL adli para ve 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men cezasına çarptırıldı.

stanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol ile Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan katıldı. Aziz Yıldırım'ın Avukatı Abdurrahim Erol, müvekkilinin beraatini talep ederken, sanık Işık Eyigüngör hakkındaki şikayetlerinin ise sürdüğünü söyledi.

Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan ise, müvekkilinin isnat edilen suçu işlemediğini, eyleminin kendisini savunmaya yönelik olduğunu öne sürerek, "Diğer katılan sanık suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarıyla müvekkilimi sanık durumuna düşürmeye çalışmıştır. Olay anında ve olaydan sonra müvekkilim katılan sanık tarafından tehdit edilmiştir. Müvekkilimin bir eylemi söz konusu ise TCK 25. madde kapsamında meşru müdafaa kapsamındadır. Müvekkilimin beraatine, diğer sanığın ise en üst hadden cezalandırılmasına karar verilmesini ayrıca hakkında tedbire hükmedilmesini talep ederiz" dedi.

Eyigüngör beraat etti
Kararını açıklayan mahkeme, Işık Eyigüngör'ün Aziz Yıldırım'a yönelik "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair delil bulunmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

Hem para hem men cezası
Mahkeme, Aziz Yıldırım'ı ise, "Kasten yaralama" suçundan 6 bin TL adli para cezası ile cezalandırdı. Aziz Yıldırım ayrıca mahkeme tarafından 1 yıl süre ile spor müsabakalarını seyirden men edildi.

İddianameden
7 Mayıs 2017 tarihinde Kadıköy Ceferağa Kapalı Spor Salonu'nda Yakındoğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan bayan basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış, soruşturma sonucu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yıldırım hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar ceza isteniyordu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
21 Ekim'de başlıyor! TOKİ'nin ikinci indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu
İşte 2020 Nobel Fizik Ödülünü kazanan isimler
Nefes borusu delinmişti yeni açıklama geldi! İşte Muhittin Böcek'in son durumu
Aziz Yıldırım'a 6 bin TL para ve 1 yıl spor maçlarından men cezası
Demirtaş koronavirüs gerekçesiyle katılmadı! Mahkeme ihtar çekti
Beyaz Saray'daki Kovid-19 testi "pozitif" çıkanların sayısı artıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da "değnekçi" operasyonu! Haklarında defalarca işlem yapıldı yine gözaltındalar
İlkokul 2, 3, 4. sınıflar ile 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlıyor! 2 gün okul ama zorunlu değil
Hace ne demek Selçuklu Devleti'nde Hace kime nedir, anlamı
Ücretsiz 500 bin tableti kimler alacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Kars Belediyesi'nde neler olmuş böyle!
Ali Edizel sözleri GATA başhekim yardımcısı ne dedi infial yarattı
Ekrem İmamoğlu'ndan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020