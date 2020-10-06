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POLİTİKA

Erdoğan'dan Macron'a sert tepki hadsiz edepsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam'ın yeniden yapılandırılmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki göstererek, "Hadsizliktir edepsizliktir. Sen kimsin ki İslam'ın yapılandırılması gibi bir açıklamayı ağzına alıyorsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı'na katıldı.

Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığının bizzat devlet tarafından himaye edildiğini belirten Erdoğan, "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır."

"Müslümanlara saldırmak Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz. Fransız Devlet Başkanı olarak 'İslam'ın yapılandırılması'ndan bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir."

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