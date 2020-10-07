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Azerbaycan askeri İstiklal Marşı okudu Galatasaray hayalini anlattı

Cephede görev yapan Azerbaycanlı bir askerin Galatasaray hayali, silah arkadaşları tarafından büyük alkış alırken sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusunda görev yapan bir asker, verdiği röportajla duygulandırdı.

Önce İstiklal Marşı'ndan bir bölüm okuyan Azerbaycan askeri, daha sonra en büyük hayalinin Karabağ'ın başkenti Hankendi'nde Karabağ-Galatasaray maçını izlemek olduğunu söyledi.

Azerbaycanlı askerin bu sözleri, silah arkadaşlarından büyük alkış alırken sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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