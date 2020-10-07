BIST 1.154
DOLAR 7,80
EURO 9,15
ALTIN 470,69
MEDYA

Babil 15. bölüm fragmanı

Babil dizisi 15. yeni bölümüyle 9 Ekim 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Babil'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Babil 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Babil'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Babil 9 Ekim 2020 Cuma akşamı Star'da...

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın çocukluk arkadaşları Egemen’den yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın tehlikeli iş adamı Süleyman’ın sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe onun kurtarıcısı olabilecek mi?

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'daki bu görüntüler vicdanları yaraladı
Donald Trump teşvik paketi görüşmelerini durdurdu
Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Fransa Açık'ta şike soruşturması
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ekim 2020)
Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi tekrar ziyarete açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Star TV'nin dizisi yeni sezonda tutunamadı şaşırtan final kararı
İzmir'de otobüste sosyal mesafe tartışması
Azerbaycan Karabağ'da Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin telsiz konuşmalarını yayınladı
Özgü Namal kaç yaşında çocukları kaç tane nerede yaşıyor?
Zeynep Tokuş yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı
Serdar Oral kimdir ne iş yapıyor Özgü Namal eşi mesleği?