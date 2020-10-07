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Kavga tartışma yok! Tek sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı

Otobüste maskeyi çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanında oturan gencin "Ben koronayım burnunu kapat istersen" şeklindeki uyarısı sonrası paniğe kapılıp maskeyle ağzını burnunu kapattı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için yeni tedbirler alınsa da zaman zaman bu kurallara pek uyulmadığı görülüyor. Bu da kamuya açık alanlarda vatandaşlar arasında sık sık kavgalara neden oluyor.

Ancak sosyal medyada paylaşılan bir videoda uyarının tartışma olmadan da yapılabileceğini hepimize gösterdi. Bahsi geçen videoda toplu taşımada maskesini çenesine indiren yaşlı vatandaş, yanında oturan genç tarafından, "Ben koronayım burnunu kapat istersen" diyerek uyarılıyor. 

Bu uyarıdan sonra paniğe kapıldığı görülen yaşlı adamın maskesini jet hızıyla çenesine taktığı görülüyor.

İşte ikili arasında geçen diyalog;
- Ben koronayım burnunu kapat istersen.
- Hasta mısın?
- Koronayım.
- Niye tedavi olmadın?
- Oluyoruz. Evde oluyoruz.

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