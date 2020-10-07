İnanılmaz anlar! Marketin ortasında kadınların düdüklü tencere güreşi

Ünlü bir market zincirinde iki kadın arasında "düdüklü tencere" kavgası çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; iki kadının son kalan düdüklü tencereyi alabilmek için kavgaya tutuştukları görüldü.

Koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı anlarda kadınlar yerlerde sürünerek kavga ettiler. Kavga esnasında etraftakilere aldırış etmeyen kadınlar, market çalışanını da dinlemedi.

Market çalışanı, "Abla düdüklü tencere için böyle birbirinize vurmaya değer mi" diye sorarken, yerde sürünen kadınlardan birinin ise, "Vermem vallahi" diye bağırması dikkat çekti.