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Son dakika Yozgat'ta 2 tren birbirine girdi kaza yerine çok sayıda ekip gönderildi

Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat'ta kafa kafaya çarpıştı

Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat'ta kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2 makinist yaralandı.
Olay, saat 16.00 sularında Yerköy ilçesinde meydana geldi. Kayseri'den gelen 22030 sayılı yük treni ile Ankara'dan gelen 22022 sayılı yük treni, Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 makinist trenin içinde sıkışarak yaralandı.

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