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DÜNYA

Hindistan'da benzin istasyonunda patlama: 8 kişi yaralandı

HİNDİSTAN'ın Odisha eyaletinde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı

Hindistan'ın Odisha eyaletinin Bhubaneswar kentinin çevresinde bir akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada 8 kişi yaralanırken bölge sakinleri korku ve panik yaşadı. İstasyonun yakınlarında bulunan ev ve araçların hasar aldığı öğrenildi. Patlamanın büyük bir gürültüyle olduğu açıklandı.

Bölgede Polis Komiseri olan Sudhansu Sarangi, “Benzin istasyonundaki depolama tankından biri patlayarak büyük bir yangına neden oldu” ifadesini kullandı. Çıkan yangınları söndürebilmek için olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Odisha eyaletinin yetkilisi Naveen Patnaik, patlama sonucu yaralananlara ücretsiz olarak gerekli tedavinin uygulanacağını belirtti.

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