CHP'den Macron'un küstah çıkışına sert tepki: Ukala, edepsiz, hadsiz!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam'ın yapılandırılması gerekiyor" şeklindeki hadsiz sözlerine sert sözlerle tepki gösterdi. Altay, "Ukala, edepsiz, hadsiz demiş ki 'Aydınlanmış bir İslam oluşturacağız.' Hadi oradan. Sen kimsin? Senin gibiler insanları uyuşturarak gerçek İslam'dan kopardılar.' ifadelerini kullandı. Macron'un bu ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada Macron'un sözleri kınanırken sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

Ukala, edepsiz, hadsiz!

Altay, "Ukala, edepsiz, hadsiz demiş ki 'Aydınlanmış bir İslam oluşturacağız.' Hadi oradan. Sen kimsin? Senin gibiler insanları uyuşturarak gerçek İslam'dan kopardılar, bu cihatçı teröristler dediğimiz onlar. Macron'a bir tavsiyem var, Kuran-ı Kerim'i aç oku. Kuran-ı Kerim'de öldürmek yok, hırsızlık yok, kul hakkı yok, kan akıtmak yok. Onu, İslam adına yapanlar, cihatçı kisvesi altında yapanlar Batı'nın, emperyallerin içimize soktuğu, dinle ilgisi olmayan, Kuran-ı Kerim'le, Allah'la ilgisi olmayan kafirlerdir. Kimsenin İslam'ı aydınlatma haddi ve hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.