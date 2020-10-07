Çorum'da polis şaştı kaldı! Maskesiz vatandaş ceza kesileceğini anlayınca öyle bir kaçtı ki...
ÇORUM’da, polisin Covid-19 denetimine takılan bir vatandaş, maske takmaması nedeniyle ceza kesileceğini anlatınca koşarak kaçtı.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Polis, maskesi olmayan bir kişiyi durdurarak ceza kesmek istedi. Ancak telefonla konuşan vatandaş, ceza almamak için koşarak uzaklaştı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.