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Çorum'da polis şaştı kaldı! Maskesiz vatandaş ceza kesileceğini anlayınca öyle bir kaçtı ki...

ÇORUM’da, polisin Covid-19 denetimine takılan bir vatandaş, maske takmaması nedeniyle ceza kesileceğini anlatınca koşarak kaçtı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Polis, maskesi olmayan bir kişiyi durdurarak ceza kesmek istedi. Ancak telefonla konuşan vatandaş, ceza almamak için koşarak uzaklaştı. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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