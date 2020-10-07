S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.
ANKARA’dan yola çıktığı öğrenilen test için Sinop'a götürülen S-400 hava savunma sistemi taşıyan askeri araçların önceki gün olduğu gibi Samsun'dan Sinop'a geçişi sağlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'ler Samsun’dan geçerken görüntülenirken; polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.