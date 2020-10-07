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S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Türkiye'ye ait S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı

ANKARA’dan yola çıktığı öğrenilen test için Sinop'a götürülen S-400 hava savunma sistemi taşıyan askeri araçların önceki gün olduğu gibi Samsun'dan Sinop'a geçişi sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait S-400'ler Samsun’dan geçerken görüntülenirken; polisin yol boyu güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.

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