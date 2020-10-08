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Antalya toz fırtınası ile dehşeti yaşadı böylesi hiç görülmedi

ANTALYA'nın bazı bölgelerinde küçük ölçekli toz fırtınası yaşandı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, bölgede serin ve yağışlı havanın etkili olacağını ve sıcaklıkların düşeceği belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görülmesi beklendiğinin uyarısını yapmıştı. Güneşli bir havanı hakim olduğu Antalya’da öğleden sonra hava kapanarak rüzgar zaman zaman hızını arttırdı. Kentin Döşemealtı ilçesi, Masa Dağı bölgesi ve Duraliler Mahallesi’nin açık alanlarında küçük ölçekli toz fırtınası yaşandı.

Binaların üzerine gelen küçük ölçekteki toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre ilerleyen toz bulutu ortadan kayboldu.

Öte yandan; Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede perşembe gününden itibaren Balkanların üzerinden gelen yağışlı ve serin havanın etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıkların 6-10 derece düşmesinin beklendiği belirtildi.

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