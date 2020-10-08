Paşinyan BBC'de ikinci kez terledi cevap veremedi konuyu değiştirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'nin HARDTalk programına konuk oldu. Paşinyan bu programda sunucu Jonah Fisher'ın sert çıkışlarıyla şaşkına uğradı.

Fisher, Dağlık Karabağ'da hak iddia eden Paşinyan'a "işgalci" olduklarını söyledi. Paşinyan BM belgelerini yalanlamaya kalktığındaysa ünlü sunucu, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait topraklar olduğunun bu belgelerde açıkça belirtiliyor" dedi.