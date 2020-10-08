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DÜNYA

Paşinyan BBC'de ikinci kez terledi cevap veremedi konuyu değiştirdi

Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken ikinci kez BBC ekranlarına konuk olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu programda da şok yaşadı. Paşinyan, tıpkı önceki yayında olduğu gibi sunucu tarafından "işgalci oldukları" yönünde sert bir şekilde uyarıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'nin HARDTalk programına konuk oldu. Paşinyan bu programda sunucu Jonah Fisher'ın sert çıkışlarıyla şaşkına uğradı.

Fisher, Dağlık Karabağ'da hak iddia eden Paşinyan'a "işgalci" olduklarını söyledi. Paşinyan BM belgelerini yalanlamaya kalktığındaysa ünlü sunucu, "Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait topraklar olduğunun bu belgelerde açıkça belirtiliyor" dedi.

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