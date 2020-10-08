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Sultanbeyli’de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında Sultanbeyli’de İşyeri Denetim Ekiplerimizin 8 Ekim 2020 tarihinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri denetimlere Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY ve Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan DİNÇ de katıldı.

Lokanta, kafe, kahvehaneler gibi yeme - içme yerleri başta olmak üzere alışveriş merkezleri, semt pazarları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, marketler, pastaneler, fırınlar, internet kafeler, düğün salonları, halı sahalar, spor salonları ve toplu ulaşım gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerler Sultanbeyli Kaymakamlığı İşyeri Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak denetleniyor.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sultanbeyli’de koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 7 Ekim 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında denetim ekiplerimiz 29.668 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2.683 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 874 bin 176 Türk Lirası para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlar hakkında gerekli yasal işlemler anında uygulanıyor. Devletimizin aldığı tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz bir şekilde uymalarını önemle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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