BIST 1.147
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 482,17
GÜNCEL

İzmir'i dolu ve sağanak yağış vurdu! Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve batısında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından kentte dolu yağışı etkili oldu. Vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem alırken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile gök gürültülü sağanak yağış uyarısı sonrası beklenen yağmur ve dolu yağışı saat 16.15 itibarıyla kentte başladı. Dolu yağışı nedeniyle Urla ve Menemen'de bazı vatandaşlar araçlarının üzerine halı sererek önlem anlamaya çalıştı.

Dolunun etkili olduğu Narlıdere ve Balçova'da sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağışın akşam saatlerine kadar kentte etkili olması beklenirken, yetkililer şu an için şu baskını yönünde ciddi bir ihbar almadıklarını meteoroloji uyarıları sonrası teyakkuzda olduklarını ve hazır beklediklerini ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi! Son günlerin rekorunu kırdı
Rakamlar açıklandı! İlana çıkan ikinci el 10 otomobilden 6'sı satıldı
Büyükçekmece'deki kağıt toplayıcılarına çalışma saati düzenlemesi
Edirne'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldu
Son dakika Basketbol Avrupa Şampiyonası Eleme maçları Türkiye'de oynanacak
Mansur Yavaş sosyal yardım alan ailelerle ilgili iki projeyi açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İzmir yağmura teslim oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katar ziyaretine ilişkin 'Erdoğan para için eğiliyor' yalanı TT oldu
HES kodu alma SMS ücretli mi kaç para?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuştu:
Tekirdağ'da hortum önüne ne kattıysa götürdü
Gözde Atasoy Kökçü kiminle evli eşi Emirhan Kökçü kimdir?
Sultanbeyli’de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor
BİLSEM sonuçları 2020 açıklanıyor TC ile sonuç sorgulama