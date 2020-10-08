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DÜNYA

ABD’de ünlüler çıplak halde oy istediler! Amerika’nın sana ihtiyacı var

ABD'de Sarah Silverman, Naomi Campbell, Amy Schumer, Mark Ruffalo gibi isimler, seçmenlere oy vermeleri çağrısı yaptı. Ünlüler, posta yoluyla oy vermenin inceliklerini çıplak halde yer aldıkları videoyla anlattı.

ABD'de Kasım ayında yapılacak seçimlere gerim sayım sürerken, ünlü isimler de seçmenlere oy vermeleri için çağrılarda bulunuyor. Corona virüsü salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanma bu yıl daha da önem kazanmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimde hileye yol açacağını öne sürdüğü yöntemle ilgili ünlü komedyen Sarah Silverman’ın başı çektiği grup çıplak paylaşımlarda bulundu.

Chris Rock, Tiffany Haddish, Amy Schumer, Chelsea Handler, Josh Gadd, Mark Ruffalo, Kerry Washington ve Naomi Campbell gibi isimler, bir araya geldikleri videoda seçmenlere geçerli oy verebilmeleri için uyarılar yaptı.

Silverman elleriyle göğüslerini kapattığı görüntülerde, “Arkamda bir adam yok. Bunlar benim ellerim. Dürüst olmak gerekirse göğüslerimle ellerimi kapatmayı tercih ederim ama işte buradayız. Eğer dediklerimi uygulamazsınız, oylarınız çöpe gidebilir” dedi.

Silverman, seçmen kartlarını doğru şekilde doldurma ve zarflar konusunda da bilgi verirken, “Amerika’nın sana ihtiyacı var” dedikten sonra selam vererek videoyu sonlandırdı.

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