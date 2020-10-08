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İzmir yağmura teslim oldu

İZMİR'de öğle saatlerinde başlayan yağmur, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı görülürken, bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü.

İhlas Haber Ajansı

İzmir, öğle saatlerinde başlayan yağmura teslim oldu. Pek çok ilçede etkili olan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini gök gürültülü sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde dolu yağışı da görülürken, yollarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüdü. Bazı vatandaşlar ise saçak altlarında yağmurun dinmesini beklemeye başladı. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşanıyor.

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