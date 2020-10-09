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Karabük'te genç kadının acı veren ölümü: Geriye 4 evlat bıraktı

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te Fatma Yıldırım (38) apartmanın dördüncü katından düşmesiyle ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü. Polis soruşturmasını sürdürürken 4 çocuk öksüz kaldı.

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Edinilen bilgiye olay gece yarısı Soğuksu Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Fatma Yıldırım isimli kadın 4. katta bulunan evinin penceresinden zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yıldırım'ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan 4 çocuk annesi yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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