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2 kişinin testi pozitif çıktı! Konya'da tarım işçilerinin yaşadığı bölge karantinaya alındı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde mevsimlik olarak bölgedede çalışan 2 tarım işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölge karantinaya alındı.

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Konya'da mevsimlik olarak aileleriyle bölgeye gelip, kurdukları çadıra yerleşen tarım işçilerinden 2'si rahatsızlandı. Hastaneye başvuran işçilerin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Temaslı kişilerin çok olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, aralarında çocukların da bulunduğu 93 kişinin çadırda yaşadığı bölgeyi karantinaya aldı. Önlem alan jandarma bölgeye giriş ve çıkışlara izin vermiyor. Sağlık ekipleri ise çadırda yaşayanlara sağlık taraması yaptı.

Kutören Mahalle Muhtarı Özcan Kardaş, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından çadırlarda kalan 93 kişinin testlerinin yapıldığını ve tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçlarının ise ilgili birimler tarafından karşılandığını söyledi.

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