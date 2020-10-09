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Merkez Bankası'ndan swap hamlesi! TL faizini yüzde 11,75'e yükseltti

Son dakika gelişmesi! Merkez Bankası swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 10,25'ten yüzde 11,75'e yükseltti

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Merkez Bankası, haftalık döviz swap işlemlerinde kullandığı TL faiz oranını 150 baz puan artırdı.

Merkez Bankası daha önce yüzde 10,25 olarak uyguladığı faiz oranını yüzde 11,75'e çıkardı. Banka en son 25 Eylül tarihinde faizi yüzde 9,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Dolar 7.9041 seviyesine geriledi

Merkez Bankası'nın bu sıkılaştırma adımı sonrası, Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını geri alarak artıya geçti. Dolar/TL kuru, sıkılaştırma öncesi 7.95 seviyelerinde seyrederken, 7.9041 seviyesine kadar geriledi.

Swap nedir?

Swap yani bir diğer adıyla takas; iki tarafın bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işleme verilen isimdir. Swap işlemlerinde, faiz oranları ile döviz kurlarındaki değişmeler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amaçlanıyor. Swap, özellikle döviz kurlarında oynaklığın yaşandığı zamanlarda yatırımcının bu oynaklıktan kaynaklanan riskinin önünü alması için önemli bir araç olarak ortaya çıkıyor.

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