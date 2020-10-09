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Bu defa tersi oldu! Kadınlar buluştukları erkeklerin içeceğine uyku ilacı atıp bakın ne yaptılar

İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada tanışarak buluştukları erkeklerin içeceklerine ilaç atarak uyutup gasp eden yabancı uyruklu iki kadın yakalandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, son günlerde kendileriyle buluşmaya gelen kadınlarca gasp edildiklerini söyleyen kişilerin ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yeri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kişilerin sosyal medya üzerindeki arkadaşlık uygulamalarını sahte profillerle kullandıkları, burada tanıştıktıkları kişilerin evlerine gittikleri ve içeceklerine uyku ilacı atarak kendilerini uyuttukları öğrenildi. Kadınların daha sonra uyuyan kişilerin, cep telefonu, para, elektronik eşya gibi değerli eşyalarını gasp ederek evlerden ayrıldıkları belirlendi.


Şüpheliler İzmir'de yakalandı
Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarıyla tespit edilen şüphelilerin kullandıkları otomobil takibe alındı. Takip sonucu bu kişilerin İzmir'de oldukları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, gasp olaylarının sorumlusu oldukları belirlenen 2 kişiyi 1 Ekim günü İzmir Alsancak'ta yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Gaspçı kadınlar tutuklandı
Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan Marina K. (27)'nin Kırgızistan, Anastasiya M. (26)'nin ise Belarus uyruklu olduğu öğrenildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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