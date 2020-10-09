İstanbul'da yağmur sonrası ortaya çıkan görüntü şok etti
İSTANBUL'da yağmur sonrası Beykoz'da ortaya çıkan görüntüler görünleri şok etti.
Küçüksu Deresi, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Yağmurdan sonra derenin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Dere çöplere teslim olurken boğaza çamur akması dikkat çekti.
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Küçüksu Atıksu Ön Arıtma Tesisinin olduğu bölgeden başlayarak İstanbul Boğazı ile birleşme noktasına kadar olan bölümün çamur aktığı ve çöp tabakası ile kaplandığı görüldü.
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İŞTE KÜÇÜKSU DERESİ'NİN HAVADAN FOTOĞRAFLARI
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