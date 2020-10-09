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Koronavirüs tedbirlerini umursayan yok! Kocaeli'de 258 kişiye para cezası

KOCAELİ'de koronavirüs tedbirlerini umursayan yok! İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı denetimlerde 258 kişiye para cezası verildiğini açıkladı. Öte yandan denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de yakalandı.

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Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 258 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 bin 608 iş yeri denetlendi, 21 bin 183 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına riayet etmeyen 240 kişiye, ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye, salgın tedbirlerine uymayan 1 kişiye para cezası kesildi.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli de yakalandı.

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