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İzmir'de iki kardeşin bıçaklı kavgasında ölüm kaçınılmaz oldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de kardeş cinayeti vuku buldu. Cumhur Vardar ile ağabeyi Hikmet Vardar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada iki kardeş birbirine bıçak darbeleri vurdu. Olayda küçük kardeş ölürken ağabeyin tedavisi sürüyor.

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Olay, saat 06.30 sıralarında Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 217/3 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Cumhur Vardar ile ağabeyi Hikmet Vardar arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada birbirlerini bıçaklayan kardeşler, çağrılan ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Cumhur Vardar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cumhur Vardar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

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